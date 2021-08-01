Украинским арбитрам доверили судить полуфинал женского футбольного турнира Олимпиады в Токио

Монзуль будет работать на поединке между США и Канадой, который состоится 2 августа в городе Касима в пригороде Токио.

Арбитрами на линии будут еще одна украинка, Марина Стрелецкая, а также Люси Ратайова из Чехии. Четвертый арбитр – Стефани Фраппар из Франции.