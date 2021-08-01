Два легкоатлета стали олимпийскими чемпионами Токио 2020 в прыжках в высоту

Баршим (второй справа) и Тамбери (слева) преодолели планку на высоте 2,37 м Фото: EPA

Баршим и Тамбери преодолели планку на высоте 2,37 м, использовав одинаковое количество попыток. Но не сумели взять высоту 2,39 м.

После этого судья соревнований предложил двум спортсменам либо перепрыжку, либо разделить победу на Олимпиаде с соперником.

Баршим и Тамбери согласились на второй вариант – оба легкоатлета стали олимпийскими чемпионами Игр в Токио.

Бронзовую награду, с аналогичным результатом 2,37 м, завоевал Максим Недосеков из Беларуси – он использовал большее количество попыток.

Представитель Украины Андрей Проценко в квалификации не смог преодолеть высоту 2,28 м и в финале соревнований не выступал.