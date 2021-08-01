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Два легкоатлета стали олимпийскими чемпионами Токио 2020 в прыжках в высоту

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Баршим (второй справа) и Тамбери (слева) преодолели планку на высоте 2,37 м
Баршим (второй справа) и Тамбери (слева) преодолели планку на высоте 2,37 м
Фото: EPA

Легкоатлет из Катара Мутаз Баршим и итальянец Джанмарко Тамбери завоевали золотые награды в соревнованиях в прыжках в высоту у мужчин на Олимпиаде 2020 в Токио. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте соревнований.

Баршим и Тамбери преодолели планку на высоте 2,37 м, использовав одинаковое количество попыток. Но не сумели взять высоту 2,39 м.

После этого судья соревнований предложил двум спортсменам либо перепрыжку, либо разделить победу на Олимпиаде с соперником.

Баршим и Тамбери согласились на второй вариант – оба легкоатлета стали олимпийскими чемпионами Игр в Токио.

Бронзовую награду, с аналогичным результатом 2,37 м, завоевал Максим Недосеков из Беларуси – он использовал большее количество попыток.

Представитель Украины Андрей Проценко в квалификации не смог преодолеть высоту 2,28 м и в финале соревнований не выступал.

Контекст:

30-летний Баршим – двукратный чемпион мира (2017, 2019). Он серебряный (в 2016 году в Рио-де-Жанейро) и бронзовый призер Олимпиады (в 2012 году в Лондоне), отмечается на сайте Игр в Токио.

29-летний Тамбери является чемпионом мира (2016) и Европы (2019) в помещении.

Теги: спорт, Италия, золото, Олимпиада, Токио, Катар, спортсмены, Олимпиада 2020, награды, соревнования, легкоатлеты, судья, мужчины, финал, Мутаз Баршим, Джанмарко Тамбери
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