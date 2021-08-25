Сборная Украины перед матчами отбора на чемпионат мира 2022 года потеряла трех голкиперов

Ближайший поединок отбора на ЧМ 2022 года сборная Украины проведет 1 сентября Фото: ЕРА

Пресс-служба Украинской ассоциации футбола 25 августа сообщила, что к ранее травмированным Георгию Бущану ("Динамо") и Анатолию Трубину ("Шахтер") присоединился вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин, ПЦР-тест на коронавирус которого дал положительный результат. Это делает невозможным его участие в сентябрьском сборе главной команды страны.

В связи с этим исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков вызвал Андрея Пятова ("Шахтер"), Дмитрия Ризныка ("Ворскла") и Дениса Бойко ("Динамо").

Следующий сбор национальной команды начнется 29 августа в Киеве.

Ближайший поединок отбора на ЧМ 2022 года сборная Украины проведет 1 сентября на выезде против Казахстана. 4 сентября украинцы на НСК "Олимпийский" примут Францию.

Помимо этого, 8 сентября сборная Украины проведет спарринг с Чехией.