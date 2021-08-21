"Это были лучшие пять лет сборной Украины!" Футболист Пятов поблагодарил Андрея Шевченко за работу с командой

"Мы командой шли к этим достижениям плечом к плечу". Андрей Шевченко и Андрей Пятов Фото: piat30 / Instagram

"Пять лет назад, только услышав о назначении Андрея Шевченко, я сказал: "Сборная больше не будет прежней!" Дальше были кардинально другие сборы с тяжелыми тренировками, новыми правилами и традициями. И наши победы, от которых все смеялись и плакали (все, как обещали). Мы командой шли к этим достижениям плечом к плечу как профессионалы, единомышленники, партнеры и, конечно, друзья. Николаевич, спасибо за все это", – написал Пятов.

Меньше чем за час ролик Пятова набрал больше 12 тыс. просмотров. Одним из первых пост футболиста прокомментировал сам Шевченко, поставив под роликом значок "две руки" в знак солидарности и значок с изображением флага Украины.

"Андрей Шевченко оказался выдающимся тренером, а не только великим футболистом", – написала enapanina27.

"Это были лучшие пять лет сборной Украины! Вместе с Андреем Николаевичем и вами уходит целая эпоха! Спасибо за нереальные эмоции!" – поблагодарила irynkarotar.