Сборная Украины потеряла одну позицию в обновленном рейтинге ФИФА

Украинская сборная опустилась с 24-го на 25-е место. В активе главной команды страны – 1523 балла.
После обнародования майского рейтинга сборная Украины провела восемь матчей: спарринги против Бахрейна (1:1), Северной Ирландии (1:0) и Кипра (4:0), а также поединки Евро 2020 с командами Нидерландов (2:3), Северной Македонии (2:1), Австрии (0:1), Швеции (2:1) и Англии (0:4).
Среди европейских сборных Украина занимает 15-е место.
Соперники украинцев по отбору на чемпионат мира 2022 года расположились на следующих позициях: Франция – третья, Финляндия – 56-я, Босния и Герцеговина – 58-я, Казахстан – 124-й.
Лидеры рейтинга – Бельгия, Бразилия и Франция.
1 августа главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил о завершении контракта с УАФ и подтвердил намерение поработать клубным тренером.
Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что Шевченко и его тренерский штаб решили развивать свою карьеру на клубном уровне. Павелко не исключает, что после работы с клубом Шевченко вернется на пост главного тренера сборной Украины.
Под руководством Шевченко, который занял пост главного тренера в июле 2016 года, сборная Украины впервые в истории дошла до четвертьфинала чемпионата Европы по футболу. На Евро 2020 в 1/4 финала турнира национальная команда уступила сборной Англии.
Определиться с новым наставником сборной Украины в УАФ планировали на заседании исполкома 9 августа, но этого до сих пор не произошло. Вероятными кандидатами на вакантную должность называли Сергея Реброва, который в июне подписал контракт с клубом "Аль-Айн" из Объединенных Арабских Эмиратов, Мирона Маркевича, который возглавлял комитет национальных сборных команд, а также тренера юношеских сборных страны Александра Петракова.