Сборная Украины потеряла одну позицию в обновленном рейтинге ФИФА

Украинская сборная опустилась с 24-го на 25-е место. В активе главной команды страны – 1523 балла.

После обнародования майского рейтинга сборная Украины провела восемь матчей: спарринги против Бахрейна (1:1), Северной Ирландии (1:0) и Кипра (4:0), а также поединки Евро 2020 с командами Нидерландов (2:3), Северной Македонии (2:1), Австрии (0:1), Швеции (2:1) и Англии (0:4).

Среди европейских сборных Украина занимает 15-е место.

Соперники украинцев по отбору на чемпионат мира 2022 года расположились на следующих позициях: Франция – третья, Финляндия – 56-я, Босния и Герцеговина – 58-я, Казахстан – 124-й.

Лидеры рейтинга – Бельгия, Бразилия и Франция.