В УАФ сообщили, когда определятся с тренером, который заменит Шевченко

Об этом пресс-секретарь УАФ сказал "Радіо Свобода".

"Заседание исполкома УАФ, где рассмотрят вопрос по тренерскому штабу, запланировано на 9 августа", – сообщил он.

Контекст:

С июля 2016 года главным тренером сборной Украины был футболист Андрей Шевченко. Его единогласным решением избрал исполком футбольной федерации.

Ранее на Евро 2016 он входил в тренерский штаб украинской команды, помогая Михаилу Фоменко.

Под руководством тренера Шевченко сборная Украины впервые в истории дошла до четвертьфинала чемпионата Европы по футболу. На Евро 2020 в 1/4 финала турнира национальная команда уступила сборной Англии (0:4).

1 августа Шевченко заявил о завершении контракта с УАФ и подтвердил намерение поработать клубным тренером.

Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что Шевченко и его тренерский штаб решили развивать свою карьеру на клубном уровне. Павелко не исключает, что после работы с клубом Шевченко вернется на пост главного тренера сборной Украины.

Название команды, с которой Шевченко может начать сотрудничество после сборной, не называют. Телеведущий Александр Денисов после разговора с Шевченко 1 августа сказал, что на данный момент он не ведет переговоров с каким-либо клубом.