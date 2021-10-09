Сборная Украины по футболу обыграла Финляндию. Это первая победа украинцев в отборе на чемпионат мира

Украинец Андрей Ярмоленко открыл счет уже на четвертой минуте, точно пробив со средней дистанции.
Хозяева поля отыгрались на 29-й минуте – футболист украинской сборной Николай Матвиенко неудачно выбивал мяч и он, попав в ногу Теему Пукки, влетел в ворота.
Пять минут спустя украинцы снова вышли вперед – Роман Яремчук перебросил мяч через вратаря ударом с ближней дистанции.
Поединок так и завершился со счетом 2:1. Сборная Украины впервые выиграла в текущем отборочном цикле к чемпионату мира.
После шести матчей в группе D украинская команда имеет в активе восемь очков и занимает второе место после сборной Франции (у нее 12 очков). На третьем месте идет Босния с шестью очками.
Следующий поединок в отборе на чемпионат мира сборная Украины проведет 12 октября на своем поле против сборной Боснии.
Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.