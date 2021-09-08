Сборная Украины по футболу сыграла вничью с Чехией в товарищеском матче

И.о. главного тренера украинской команды Александр Петраков несколько обновил состав по сравнению с предыдущими матчами. Один из дебютантов, Виктор Корниенко из донецкого "Шахтера", мяч в Пльзене забил. Произошло это на 27 минуте.

Корниенко имел шансы удвоить счет, но соперники сыграли внимательнее, чем в эпизоде с забитым мячом.

У чехов были шансы отыграться, в частности, в одном из эпизодов второго тайма мяч попал в штангу ворот, которые защищал украинец Денис Бойко.

Сравняла счет Чехия уже в компенсированное время второго тайма. Точный удар нанес Матей Выдра.

Итоговый результат – 1:1.

Украинская ассоциация футбола анонсировала, что на стадионе "Дусан-Арена" будут присутствовать около 6 тыс. болельщиков.