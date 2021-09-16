Сборная Украины ухудшила позицию в новом рейтинге ФИФА

Украинцы опустились на две позиции в рейтинге Фото: ЕРА

В августе украинская команда занимала 25-е место, в сентябре она уже 27-я.

Украину в рейтинге обошли Иран (поднялся с 26-го на 22-е место), Польша (с 27-го на 24-е) и Тунис (с 28-го на 25-е).

Украина, в свою очередь, стала выше Австрии (опустилась с 23-го на 29-е место).

Лучшими сборными в мире, по версии ФИФА, остаются сборные Бельгии (первые) и Бразилии (вторые). На третье место, обойдя Францию, вышла Англия.