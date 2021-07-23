Украина подаст в ФИФА заявку на проведение чемпионата мира по пляжному футболу

В Украинской ассоциации футбола считают, что основным местом проведения в Украине матчей ЧМ по пляжному футболу должна быть Одесса Фото: depositphotos.com

Павелко сообщил о таком решении вице-президенту Всемирной организации пляжного футбола (BSWW) Габино Реналесу во время рабочей встречи.

Павелко также поблагодарил BSWW за сотрудничество и выразил надежду, что организация будет сопровождать украинскую заявку и поможет в ее продвижении в ФИФА.

Он рассказал, что основным местом проведения матчей будет Одесса, а Киев, Днепр и Ивано-Франковск, в которых есть инфраструктура для пляжного футбола, будут запасными локациями и местом расположения тренировочных баз команд.

При этом планируется усовершенствовать материальную базу во всех вышеназванных городах, чтобы обеспечить проведение турнира такого уровня.