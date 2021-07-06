В УАФ подтвердили, что Украина решила не отправлять свою сборную на чемпионат по пляжному футболу в Москву

Решение не отправлять сборную в РФ приняли после консультаций с представителями правительства Фото: beachsoccer.org.ua

Об этом пресс-служба Украинской ассоциации футбола сообщила LIGA.net.

"Ассоциация пляжного футбола Украины приняла решение после консультаций с Министерством иностранных дел и Министерством молодежи и спорта. Просчитали все риски, связанные с такой поездкой, и решили не ехать", – сказано в комментарии.

Международная федерация футбола (ФИФА) получила официальное уведомление от отказе Украины от участия в чемпионате, сообщила пресс-служба организации.

Сборную Украины заменит Швейцария, которая заняла пятое место по итогам отборочного турнира, уточнили авторы релиза.