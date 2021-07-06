Сборной Украины по пляжному футболу запретили ехать в Москву на чемпионат мира – СМИ

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет с 21-го по 29 августа Фото: depositphotos.com

На минувшей неделе украинская сборная заняла второе место на европейском отборе к чемпионату мира, который проходил в Португалии, и попала в число четырех команд от Европы, получивших право сыграть на ЧМ.

Как отмечает издание, ранее вице-президент АПФУ Владислав Ващук провел встречу с игроками сборной Украины, в ходе которой обозначил цель от руководства ассоциаций – добыть путевку на чемпионат мира в России. За это команде обещали призовые.