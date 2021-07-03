"Ребята, еще очень рано домой". Зеленский записал обращение к сборной Украины по футболу и запустил еще один флешмоб

Перед игрой за выход в четвертьфинал Евро 2020 Зеленский звонил сборной и тоже запускал флешмоб в соцсетях Фото: Володимир Зеленський / Facebook

"Завтра снова в бой и завтра снова за тебя, моя дорогая желто-голубая, будет болеть вся Украина. Я уверен, что каждый украинец скажет вам: "Ребята, еще очень рано домой". Завтра будет играть вся Украина. Завтра будет болеть вся Украина. Завтра, дай Бог, будет побеждать вся Украина!" – сказал президент.

Зеленский предложил украинцам накануне матча за вход Украины в полуфинал Евро 2020 провести онлайн "перекличку самого большого 40-миллионного фан-сектора в Европе" – записать видео в поддержку сборной, назвав свои имя и город.

Ролик президент сопроводил хештегом #40млнПідтримуютьЗбірну. Хотя, согласно оценке Государственной службы статистики (.doc), по состоянию на 1 мая 2021 года имеющееся население Украины составляет 41,44 млн человек. Перед предыдущей игрой Зеленский звонил сборной и запускал хэштег #завтра_нас_буде_40_мільйонів. Тогда его внимание обращали на ошибку в численности страны.