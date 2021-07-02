Испания обыграла Швейцарию и стала первым полуфиналистом Евро 2020. Видео

Победитель матча определился в серии послематчевых пенальти – основное время закончилось вничью – 1:1. Оба гола – на счету игроков сборной Швейцарии: на восьмой минуте Денис Закария забил в собственные ворота, на 68-й – Джердан Шакири в ворота соперника.

МУЛЬТИМЕДИА

Автогол Закарии после удара Жорди Альбы. Видео: footballua.tv

МУЛЬТИМЕДИА

Гол Шакири. Видео: footballua.tv

С 77-й минуты сборная Швейцарии играла в меньшинстве: полузащитник Ремо Фройлер был удален за грубый подкат.

МУЛЬТИМЕДИА

Удаление Фройлера. Видео: footballua.tv

В серии пенальти Испания победила со счетом 3:1. 11-метровые реализовали Дани Ольмо, Жерар Морено и Микель Оярасабль. Серхио Бускетс ударил в каркас ворот, а удар Родри парировал Янн Зоммер. У швейцарцев забить смог только Марио Гавранович. Удары Фабиана Шера и Мануэля Аканджи отразил Унай Симон, а Рубен Варгас не попал в створ ворот.