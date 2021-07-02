Юлия Пятова с дочерью прилетела в Рим поддержать мужа в матче Евро 2020 Украина – Англия

По словам Юлии Пятовой, они совершили невозможное, чтобы собрать все документы на вылет в условиях пандемии.
"Двое суток на нервах и переживаниях, в новое время, которое мы живем, мы преодолели практически невозможное. Разрешения, приглашения, декларации, тесты, карты здоровья… И это еще не весь перечень "вкусняшек"…", – написала она в своем Instagram-аккаунте.
По словам Пятовой, она давно обещала 11-летней дочери поездку, но откладывала ее сначала из-за рождения младшего, четвертого, ребенка, а после – из-за пандемии коронавируса.
"Но раз я сказала полечу с Миланой, значит, я полечу! Ох уж это мое упрямство. Это я еще не рассказала, каким чудом нам достались два билета на сегодняшний прямой рейс, которых уже и не было в помине! Спасибо вселенной за все подарки судьбы, я ценю", – закончила пост Юлия Пятова.
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В 1/8 финала Евро 2020 сборная Украины победила команду Швеции со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал турнира. 3 июля в Риме (Италия) команда тренера Андрея Шевченко сыграет против сборной Англии. Матч состоится в 22.00 на стадионе "Олимпико".
Заслуженный мастер спорта, футболист Андрей Пятов родился 28 июня 1984 года в Кировограде. В донецкий "Шахтер" футболист перешел из полтавской "Ворсклы" в декабре 2006 года. По информации СМИ, стоимость перехода была 6 млн грн. В составе "Шахтера" выиграл Кубок УЕФА 2008–2009 годов.
Андрей и Юлия Пятовы поженились в 2005 году. Супруги воспитывают четверых детей: трех девочек – Дашу, Милану и Майю – и сына Льва, который родился два с половиной года назад.