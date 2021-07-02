Юлия Пятова с дочерью прилетела в Рим поддержать мужа в матче Евро 2020 Украина – Англия

По словам Юлии Пятовой, они с дочерью совершили невозможное, чтобы собрать все документы на вылет в условиях пандемии Фото: piatova / Instagram

По словам Юлии Пятовой, они совершили невозможное, чтобы собрать все документы на вылет в условиях пандемии.

"Двое суток на нервах и переживаниях, в новое время, которое мы живем, мы преодолели практически невозможное. Разрешения, приглашения, декларации, тесты, карты здоровья… И это еще не весь перечень "вкусняшек"…", – написала она в своем Instagram-аккаунте.

По словам Пятовой, она давно обещала 11-летней дочери поездку, но откладывала ее сначала из-за рождения младшего, четвертого, ребенка, а после ­– из-за пандемии коронавируса.

"Но раз я сказала полечу с Миланой, значит, я полечу! Ох уж это мое упрямство. Это я еще не рассказала, каким чудом нам достались два билета на сегодняшний прямой рейс, которых уже и не было в помине! Спасибо вселенной за все подарки судьбы, я ценю", – закончила пост Юлия Пятова.

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