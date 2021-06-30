"Мороженое творит чудеса, фигура все краше". Жена Пятова снялась в бикини после четырех родов. Фото

Андрей и Юлия Пятовы вместе уже 16 лет, воспитывают четырех детей – трех девочек и мальчика Фото: piatova / Instagram

На своей странице в Instagram жена Пятова и мать четверых детей обнародовала свою фотографию в черном бикини и оранжевой рубашке.

"Нет пределу совершенства, подумала я, доедая шоколадное мороженое. Фото с намеком, что соскучилась по игрокам "Шахтера" на поле – Пятову и другим", – написала Юлия Пятова.

Подписчики Пятовой восхитились ее фигурой после четырех родов.

"Юлия, какая же вы шикарная. Откройте секрет, как иметь такую фигуру, это же просто бомба", – написала anna_mankuta.

"Фигура – огонь!" – оставила комментарий juliavet_93.

"Мороженое творит чудеса, фигура все краше", – отметила e.v.a.0306.

Чуть ранее сегодня семьи украинских футболистов, в том числе Юлия Пятова, записали ролики в поддержку национальной сборной на Евро 2020.

View this post on Instagram A post shared by юлия пятова (@piatova)