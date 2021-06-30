"Мороженое творит чудеса, фигура все краше". Жена Пятова снялась в бикини после четырех родов. Фото

На своей странице в Instagram жена Пятова и мать четверых детей обнародовала свою фотографию в черном бикини и оранжевой рубашке.
"Нет пределу совершенства, подумала я, доедая шоколадное мороженое. Фото с намеком, что соскучилась по игрокам "Шахтера" на поле – Пятову и другим", – написала Юлия Пятова.
Подписчики Пятовой восхитились ее фигурой после четырех родов.
"Юлия, какая же вы шикарная. Откройте секрет, как иметь такую фигуру, это же просто бомба", – написала anna_mankuta.
"Фигура – огонь!" – оставила комментарий juliavet_93.
"Мороженое творит чудеса, фигура все краше", – отметила e.v.a.0306.
Чуть ранее сегодня семьи украинских футболистов, в том числе Юлия Пятова, записали ролики в поддержку национальной сборной на Евро 2020.
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Заслуженный мастер спорта, футболист Андрей Пятов родился 28 июня 1984 года в Кировограде. В донецкий "Шахтер" футболист перешел из полтавской "Ворсклы" в декабре 2006 года. По информации СМИ, стоимость перехода была 6 млн грн. В составе "Шахтера" выиграл Кубок УЕФА 2008–2009 годов.
Андрей и Юлия Пятовы поженились в 2005 году. Супруги воспитывают четверых детей: трех девочек – Дашу, Милану и Майю – и сына Льва, который родился два с половиной года назад.