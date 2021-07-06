УПЛ перенесла на сентябрь матч за Суперкубок Украины

Таким образом, УПЛ удовлетворила ходатайство киевского "Динамо", которое также поддержал и донецкий "Шахтер". Ряд игроков этих клубов были привлечены к матчам сборной Украины на Евро 2020.
"Такое решение было принято, учитывая нагрузки, которые выпали на игроков обоих клубов, и сжатые сроки на восстановление", – говорится в сообщении.
Как уточнили в УПЛ, поединок за Суперкубок, который изначально должен был состояться 24 июля на НСК "Олимпийский" в Киеве, перенесен на 22 сентября. Место проведения игры остается без изменений.
Все билеты, приобретенные на матч, будут действительными.
По данным УАФ, первый тур нового сезона Премьер-лиги состоится 25 июля. Последний в 2021 году, 18-й тур запланирован на 11 декабря. Завершится чемпионат, участие в котором примут 16 клубов, 21 мая 2022 года.
В минувшем сезоне все три национальных трофея завоевало киевское "Динамо".
25 августа – Суперкубок Украины, обыграв чемпиона украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" (3:1).
25 апреля 2021 года "Динамо", обыграв со счетом 5:0 "Ингулец" из поселка Петрово Кировоградской области, досрочно стало чемпионом Украины.
13 мая – Кубок Украины. В финале с результатом 1:0 киевляне победили луганскую "Зарю".