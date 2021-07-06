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УПЛ перенесла на сентябрь матч за Суперкубок Украины

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Матч пройдет на НСК "Олимпийский" в Киеве
Матч пройдет на НСК "Олимпийский" в Киеве
Фото: depositphotos.com

Украинская Премьер-лига перенесла дату проведения матча за Суперкубок Украины. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба УПЛ.

Таким образом, УПЛ удовлетворила ходатайство киевского "Динамо", которое также поддержал и донецкий "Шахтер". Ряд игроков этих клубов были привлечены к матчам сборной Украины на Евро 2020.

"Такое решение было принято, учитывая нагрузки, которые выпали на игроков обоих клубов, и сжатые сроки на восстановление", – говорится в сообщении.

Как уточнили в УПЛ, поединок за Суперкубок, который изначально должен был состояться 24 июля на НСК "Олимпийский" в Киеве, перенесен на 22 сентября. Место проведения игры остается без изменений.

Все билеты, приобретенные на матч, будут действительными.

По данным УАФ, первый тур нового сезона Премьер-лиги состоится 25 июля. Последний в 2021 году, 18-й тур запланирован на 11 декабря. Завершится чемпионат, участие в котором примут 16 клубов, 21 мая 2022 года.

Контекст:

В минувшем сезоне все три национальных трофея завоевало киевское "Динамо".

25 августа – Суперкубок Украины, обыграв чемпиона украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" (3:1).

25 апреля 2021 года "Динамо", обыграв со счетом 5:0 "Ингулец" из поселка Петрово Кировоградской области, досрочно стало чемпионом Украины.

13 мая – Кубок Украины. В финале с результатом 1:0 киевляне победили луганскую "Зарю".

Теги: футбол, Украина, Динамо Киев, Премьер-лига, Суперкубок Украины, Шахтер Донецк, НСК Олимпийский, УПЛ
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