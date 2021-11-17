ГОРДОН
 
 
СПОРТ

Петраков после победы Украины над Боснией: За три месяца постарел лет на пять. Пусть все сегодня отпразднуют!

Петраков назвал последние три месяца в сборной Украины "самыми сложными в футбольной жизни"
Петраков назвал последние три месяца в сборной Украины "самыми сложными в футбольной жизни"
Фото: EPA

Отборочный матч на чемпионат мира 2022 в группе D между сборными Украины и Боснии и Герцеговины был нервным, но главное в нем – результат. Такое мнение 16 ноября после поединка в комментарии телеканалам "Футбол" выразил исполняющий обязанности главного тренера национальной команды Александр Петраков.

"Очень доволен, что сборная Украины вышла в плей-офф отборочного цикла ЧМ 2022. Хочу поздравить всех ребят. За то, что они сегодня сделали… Поздравляю всех болельщиков Украины… Пусть все сегодня отпразднуют! – сказал Петраков. – Это была нервная игра, я этого ожидал… Я не хочу говорить про игру. Это была нервная игра на результат".

Последние три месяца после назначения в сборной Петраков назвал самыми сложными в футбольной жизни.

"За это время я, наверное, постарел лет на пять. Но очень доволен сейчас! Уже немного адаптировался в своем новом амплуа", – отметил наставник.

Финишировав на втором итоговом месте в группе D сборная Украины в марте сыграет в плей-офф отбора на ЧМ 2022. Соперниками команды тренера Петракова в 1/2 финала могут стать сборные Португалии, Шотландии, Италии, Швеции или Уэльса.

"Мы сделали лишь 50% от того, что от нас требуется. Нас ждет тяжелый плей-офф, в нем собрались сильные соперники. Но я знаю, что ребята никого не боятся. У нас отличный коллектив. Будем играть. У нас есть цель — поехать в Катар на чемпионат мира", – подчеркнул тренер.

Контекст:

Сборная Украины победила в Зенице команду Боснии и Герцеговины со счетом 2:0. В составе украинской команды голы забивали Александр Зинченко и вышедший на замену во втором тайме Артем Довбик.

Чтобы сыграть в финальном турнире чемпионата мира в Катаре, сборная Украины должна победить в двух стыковых матчах раунда плей-офф – в полуфинале и финале. Жеребьевка стадии плей-офф состоится 26 ноября.

Финальная часть чемпионата мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Теги: футбол, Украина, сборная Украины, чемпионат мира, Катар, чемпионат мира по футболу 2022, плей-офф, тренер, Александр Петраков
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В сети показали, как Зеленский с Ермаком болеют за украинскую сборную по футболу в киевском пабе с пивом на столе. Фото
В сети показали, как Зеленский с Ермаком болеют за украинскую сборную по футболу в киевском пабе с пивом на столе. Фото
  Элина Свитолина рассказала, сколько тысяч евро в месяц получают тренеры по теннису
  Элина Свитолина рассказала, сколько тысяч евро в месяц получают тренеры по теннису
  "Соус, который исправит вкус любого неудачного блюда". Рецепт
  "Соус, который исправит вкус любого неудачного блюда". Рецепт
  "Аграрный Рэмбо бегает, кошмарит страну". Топ-5 популярных видео украинского YouTube
  "Аграрный Рэмбо бегает, кошмарит страну". Топ-5 популярных видео украинского YouTube G
"С языком нормально", "Думал, что зуб выбили". Асмус испугала сеть своей улыбкой на фото
"С языком нормально", "Думал, что зуб выбили". Асмус испугала сеть своей улыбкой на фото
"Какие все красивые и счастливые". Экс-жена Узелкова умилила сеть новым фото с детьми
"Какие все красивые и счастливые". Экс-жена Узелкова умилила сеть новым фото с детьми
53-летняя Карла Бруни показала старшую на четыре года сестру – известную актрису
53-летняя Карла Бруни показала старшую на четыре года сестру – известную актрису
"Роскошная", "Что за тигрица?" Каменских снялась перед зеркалом с голой грудью
"Роскошная", "Что за тигрица?" Каменских снялась перед зеркалом с голой грудью
  Засекреченные интервью и поездка в зону боевых действий. 61-летний Шон Пенн тайно прибыл в Украину. Видео
  Засекреченные интервью и поездка в зону боевых действий. 61-летний Шон Пенн тайно прибыл в Украину. Видео
Еще одна компания отказалась от сотрудничества с рэпером Трэвисом Скоттом после трагедии на фестивале Astroworld
Еще одна компания отказалась от сотрудничества с рэпером Трэвисом Скоттом после трагедии на фестивале Astroworld
"Мне казалось, это круто". Галкин показал, как 10 лет назад голым позировал перед Пугачевой
"Мне казалось, это круто". Галкин показал, как 10 лет назад голым позировал перед Пугачевой
"Сладок, как чупа-чупс после шампанского". Дмитрий Нагиев впечатлил сеть селфи с голой грудью
"Сладок, как чупа-чупс после шампанского". Дмитрий Нагиев впечатлил сеть селфи с голой грудью
  "Он хотел ребенка". Брежнева рассказала об отце своей 20-летней дочери
  "Он хотел ребенка". Брежнева рассказала об отце своей 20-летней дочери
  "Чтобы не быть как Комаров". Wellboy высказался о своем участии в шоу "Танцы со звездами"
  "Чтобы не быть как Комаров". Wellboy высказался о своем участии в шоу "Танцы со звездами"
Никита Ефремов расстался с ведущей Марией Иваковой после трех лет отношений
Никита Ефремов расстался с ведущей Марией Иваковой после трех лет отношений
"Не стыдно?" Пугачева отчитала российских журналистов на кладбище
"Не стыдно?" Пугачева отчитала российских журналистов на кладбище
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Уберите детей от экрана". Волочкова сфотографировалась голой в "балетной бане" (235403)
2
"Очень красивая девушка со сногсшибательной фигурой". Актриса студии "Квартал 95" вышла на сцену с огромным декольте (69195)
3
"До Волочковой еще далеко! Но шансы есть", "Трусы волочковские". Собчак спустила плавки до лобка (62584)
4
"Готова прижаться к любому бубенцу", "Грузины остались довольны". Волочкова показала, что делала в ресторане (57943)
5
"Секс-бомба". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук расставила ноги в откровенном бикини (57085)
6
"Да, я там очень неплохо заработал, а приехав в Украину, получил такую оплеуху". Козловский прокомментировал свое выступление в России (46698)
7
"Знаменитые письки". Maruv рассказала, как хотела продавать неприличные фото известных людей (31311)
8
"Нереальная", "Пантера". Экс-участница "ВИА Гры" Надежда Мейхер поласкала себя на камеру (28537)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS