Довбик вышел и забил. Как сборная Украины победила Боснию и Герцеговину и вышла в плей-офф отбора на ЧМ 2022. Фоторепортаж
16 ноября сборная Украины по футболу со счетом 2:0
победила в Зенице команду Боснии и Герцеговины в последнем матче отбора на ЧМ 2022 в группе D и вышла в плей-офф квалификации. В составе украинской команды голы забивали Александр Зинченко и вышедший на замену во втором тайме Артем Довбик. Это вторая победа
"сине-желтых" в отборе на ЧМ 2022 при шести ничьих в восьми сыгранных матчах. Сборная Украины не проигрывает уже два отбора кряду – к Евро 2020 и ЧМ 2022.