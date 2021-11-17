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Довбик вышел и забил. Как сборная Украины победила Боснию и Герцеговину и вышла в плей-офф отбора на ЧМ 2022. Фоторепортаж

Сегодня 01.21
16 ноября сборная Украины по футболу со счетом 2:0 победила в Зенице команду Боснии и Герцеговины в последнем матче отбора на ЧМ 2022 в группе D и вышла в плей-офф квалификации. В составе украинской команды голы забивали Александр Зинченко и вышедший на замену во втором тайме Артем Довбик. Это вторая победа "сине-желтых" в отборе на ЧМ 2022 при шести ничьих в восьми сыгранных матчах. Сборная Украины не проигрывает уже два отбора кряду – к Евро 2020 и ЧМ 2022.
Теги: футбол, Босния и Герцеговина, сборная Украины, Александр Зинченко, чемпионат мира по футболу 2022, Артем Довбик
 

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