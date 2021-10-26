Павелко стал катализатором примирения и возвращения Малиновского в сборную – журналист Цыганык

Цыганык сообщил, что после домашней игры с Боснией и Герцеговиной Павелко сначала созвонился с Петраковым, а затем с Малиновским, которому настоятельно рекомендовал связаться с тренером.

"Я вам могу рассказать, как все происходило. Ситуация была достаточно простой. После поединка с Боснией дома и вот той такой эмоциональной окраски этого поединка и особенно такой истории вокруг Малиновского и Петракова… На самом деле, эта история, она не стоит того, чтобы ее сильно раздувать. Можно было бы потушить ее в коллективе, и никто ничего не знал бы. И сам Малиновский был готов приехать на следующий сбор. Но иногда эмоциональность помогает, а иногда мешает. Суть состоит в том, что после поединка с Боснией инициатором данной истории стал президент УАФ. Сначала он поговорил с Петраковым на эту тему, затем он поговорил с Малиновским на эту тему и настоятельно рекомендовал Руслану позвонить по телефону Петракову. Поэтому если говорить, кто кому первый позвонил, то так: Малиновский позвонил Петракову. Потому что это правильно, футболист должен звонить тренеру в любой ситуации. Но если говорить о том, кто стал катализатором данного процесса, это как раз был президент УАФ", – подчеркнул обозреватель.

Он считает, что Петраков также прокомментирует эту ситуацию и расскажет, как все было.

"Я думаю, что Александр Васильевич Петраков, а он всегда говорит, что он честный и открытый человек, думаю, что он прокомментирует этот эпизод, если вы у него спросите. Поэтому нет смысла дальше об этом говорить, факт остается фактом – Малиновский в сборной", – отметил Цыганык.