Петраков заявил, что Малиновский "обиделся, сел и уехал" со сборной. Футболист ответил, что тренер рассказал игрокам, что он "не подходит в его схему игры"

Петраков (на фото) заявил, что извинился перед Малиновским, футболист ответил, что никаких извинений у тренера не просил Фото: EPA

Видеозапись эфира опубликована 12 сентября на YouTube-канале программы.

Петраков отметил, что он дал разрешение, чтобы Малиновский покинул команду. "Никакого конфликта" с футболистом нет, уточнил он.

Тренер подчеркнул, что имел разговор с Малиновским в Казахстане по поводу новой схемы игры команды и роли футболиста в ней.

"На НСК "Олимпийский" я подошел к нему перед игрой [с Францией] и говорю: "Руслан, ты готов играть, если я выпущу тебя на замену?" Он обиделся. Говорит: "В Казахстане я не играл, а почему не играю здесь?" "Мы же с тобой договаривались, – говорю. – Интересы команды в первую очередь", – рассказал о ситуации Петраков.

По его словам, Малиновский сказал, что обиделся.

"Говорю: "Я тогда извиняюсь перед тобой, это тебя устроит?" Он ответил, что нет. Все. Он сел и уехал. Все нормально, мы не ругались, мы в хороших отношениях. Хочешь ехать – уезжай. Это же не клуб, где контрактные обязательства. Это национальная сборная, не хочешь – уезжай", – добавил Петраков.

Малиновский отреагировал на слова тренера 15 сентября в Instagram. По словам футболиста, его отъезд из сборной "не был демаршем". После информации, что большая группа игроков возвращается в свои клубы, он спросил может ли уехать, на что получил утвердительный ответ.

Полузащитник итальянской "Аталанты" также отметил, что у Петракова "никаких извинений не просил".

"В ходе последних сборов в команде, главный тренер в индивидуальных беседах с игроками рассказал половине команды, что Малиновский не подходит в его схему игры. Естественно, эта информация дошла и до меня. Я могу понять его позицию, но не понимаю почему это нужно обсуждать с игроками, но не со мной, – подчеркнул футболист. – Как любой амбициозный игрок, я хочу играть как можно больше и конечно расстраиваюсь если этого не происходит, но обижаться на тренера, который отвечает за результат было бы не профессионально с моей стороны. Поэтому на вопрос обижен ли я, ответил "нет, вы главный, вы решаете".

В то же время Малиновский выразил надежду, что "обсуждение этой темы скоро закончиться, а все футбольные вопросы будут решаться исключительно внутри команды".

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