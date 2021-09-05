Тренер футбольной сборной Украины после ничьей с Францией: Остаемся в игре

Матч в Киеве 4 сентября завершился со счетом 1:1. Украинцы забили на 44-й минуте, а французы – на 50-й.

"Сказал [футболистам в перерыве], что играем по той же структуре, нужно выдержать 10 минут и не пропустить. Почему не выдержали? Это футбол. Сборная Франции - действующий чемпион мира. Я благодарен своим ребятам за все, что они сделали. Мы остаемся в игре", – сказал Петраков.

На вопрос журналистов, стала ли национальная сборная Украины "его" командой, и. о. главного тренера ответил, что для этого "нужно время".

"Это невозможно, чтобы команда уже стала моей", – считает Петраков.

Он выразил сожаление, что украинские футболисты не выиграли в Киеве.

"Пропустили мяч какой-то не такой", – отметил Петраков.