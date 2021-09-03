Кубок Украины. Стали известны пары 1/16 финала

В 1/16 финала к 11 победителям третьего предварительного раунда присоединяются клубы Украинской премьер-Лиги, за исключением участников еврокубков.
Согласно результатам жеребьевки, пары команд сформировались следующим образом:
Базовый день проведения матчей – 22 сентября.
В 1/8 финала к 11 победителям четвертого раунда присоединятся остальные команды УПЛ – "Динамо" (Киев), "Шахтер" (Донецк), "Заря" (Луганск), "Колос" (Коволевка) и "Ворскла (Полтава). Базовый день проведения матчей – 27 октября.
Четвертьфинальные матчи и полуфиналы запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 года соответственно. Обладатель трофея определится 11 мая.
Действующим обладателем Кубка Украины по футболу является киевское "Динамо".