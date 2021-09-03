Кубок Украины. Стали известны пары 1/16 финала

В 1/16 финала к 11 победителям третьего предварительного раунда присоединяются клубы Украинской премьер-Лиги, за исключением участников еврокубков.

Согласно результатам жеребьевки, пары команд сформировались следующим образом:

"Горняк-Спорт" (Горишние Плавни) – "Львов" (Львов);

"Альянс" (Липовая Долина) – "Минай";

МФК "Николаев" – "Рух" (Львов);

"Волынь" (Луцк) – "Мариуполь";

"Эпицентр" (Дунаевцы) – "Металлист 1925" (Харьков);

"ВПК-Агро" (Вишневое) – "Днепр-1";

"Металлист" (Харьков) – "Десна" (Чернигов);

"Таврия" (Симферополь) – "Александрия";

"Прикарпатье" (Ивано-Франковск) – "Черноморец" (Одесса);

"Оболонь" (Киев) – "Верес" (Ровно);

"ЛНЗ" (Черкассы) – "Ингулец" (Петрово).

Базовый день проведения матчей – 22 сентября.

В 1/8 финала к 11 победителям четвертого раунда присоединятся остальные команды УПЛ – "Динамо" (Киев), "Шахтер" (Донецк), "Заря" (Луганск), "Колос" (Коволевка) и "Ворскла (Полтава). Базовый день проведения матчей – 27 октября.

Четвертьфинальные матчи и полуфиналы запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 года соответственно. Обладатель трофея определится 11 мая.