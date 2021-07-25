В УПЛ дебютировали три клуба-новичка, лучше всего сыграл харьковский

В субботу в Луцке новичок "Верес" (Ровно) в первом туре УПЛ принимал "Колос" из Ковалевки Киевской области. Зрители забитых мячей не увидели: 0:0.

В воскресенье в борьбу вступили еще два новичка УПЛ, одесский "Черноморец" и харьковский "Металлист 1925".

"Черноморец" в Чернигове крупно проиграл местной "Десне" (0:3). Голы забивали Владислав Калитвинцев (на 50-й и 56-й минутах) и Тарас Завойский (на 80-й минуте).

Единственную среди дебютантов победу одержал "Металлист 1925", который принимал в Харькове львовский "Рух". Харьковчане забили дважды (Юрий Батюшин на восьмой минуте и Дмитрий Крыськив на 35-й), а львовяне – однажды (Орест Кузик на 50-й минуте). Итоговый результат – 2:1 в пользу "Металлиста 1925".

Первый тур нового сезона УПЛ завершится 11 августа поединком "Динамо" – "Минай". На 25 июля лидируют "Десна" и "Металлист 1925". У них лучшая разница забитых и пропущенных мячей, чем у донецкого "Шахтера", идущего на третьем месте.