Не только УПЛ: "Слава Украине!" и "Героям слава!" будут на форме рефери, игроков ПФЛ и женских команд, сообщил Павелко

Андрей Павелко: С началом сезона все наши арбитры будут выходить на матчи в такой форме Фото: Андрій Павелко / Facebook

На форме рефери будут футбольные символы Украины – большой герб Украинской ассоциации футбола с картой и лозунги "Слава Украине!", "Героям слава!".

"С началом сезона все наши арбитры будут выходить на матчи в такой форме", – уточнил Павелко.

Он сообщил, что инициировал утверждение элементом формы футболистов УПЛ, ПФЛ и футболисток Высшей и Первой лиг шеврон с футбольными лозунгами. На нем также изображена карта Украины.

"Предложил членам исполкома УАФ, и эта инициатива уже получила единогласную поддержку, внести изменения в регламент ПФЛ и УПЛ и утвердить элементом формы футболистов этих лиг, футболисток Высшей и Первой лиг шеврон с нашими футбольными символами, которые заряжены энергетикой Евро 2020 и нашли мощный положительный отзыв у миллионов наших соотечественников по всему миру", – отметил президент УАФ.