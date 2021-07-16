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Не только УПЛ: "Слава Украине!" и "Героям слава!" будут на форме рефери, игроков ПФЛ и женских команд, сообщил Павелко

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Андрей Павелко: С началом сезона все наши арбитры будут выходить на матчи в такой форме
Андрей Павелко: С началом сезона все наши арбитры будут выходить на матчи в такой форме
Фото: Андрій Павелко / Facebook

Футбольные арбитры в Украине получат форму нового образца, которая уже была представлена. Об этом на своей странице в Facebook написал 7 июля президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

На форме рефери будут футбольные символы Украины – большой герб Украинской ассоциации футбола с картой и лозунги "Слава Украине!", "Героям слава!".

"С началом сезона все наши арбитры будут выходить на матчи в такой форме", – уточнил Павелко.

Он сообщил, что инициировал утверждение элементом формы футболистов УПЛ, ПФЛ и футболисток Высшей и Первой лиг шеврон с футбольными лозунгами. На нем также изображена карта Украины.

"Предложил членам исполкома УАФ, и эта инициатива уже получила единогласную поддержку, внести изменения в регламент ПФЛ и УПЛ и утвердить элементом формы футболистов этих лиг, футболисток Высшей и Первой лиг шеврон с нашими футбольными символами, которые заряжены энергетикой Евро 2020 и нашли мощный положительный отзыв у миллионов наших соотечественников по всему миру", – отметил президент УАФ.

https://www.facebook.com/andriy.pavelko/posts/4091184580967159

Контекст:

Контур карты Украины, а также надписи: "Слава Украине!" и "Героям слава!" также были размещены на форме сборной Украины на Евро 2020.

10 июня стало известно, что УЕФА обязал Украину убрать с формы футбольной сборной надпись "Героям слава!". На форму жаловались представители России. В УЕФА объяснили свое решение тем, что надпись имеет "исторический и милитаристский подтекст", хотя "сам по себе слоган может рассматриваться как общая и неполитическая фраза общенационального значения и, следовательно, может присутствовать на футболке сборной Украины".

Павелко заявлял, что УАФ ведет переговоры с УЕФА по поводу надписи "Героям слава!", 11 июня исполком ассоциации утвердил лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!" официальными футбольными символами Украины.

11 июня переговоры завершились. Павелко заявил о "победном компромиссе", а представитель УЕФА в комментарии российскому "РИА Новости" сказал, что УАФ попросили прикрыть фразу "Героям слава!" и что выполнение украинскими футболистами этого требования "будет проверяться делегатом матча УЕФА перед каждой игрой команды на турнире".

Украинцы в соцсетях устроили флешмоб – начали массово оставлять комментарии со словами "Слава Украине! Героям слава!" на страницах УЕФА, министерства иностранных дел России, а также Российского футбольного союза в Facebook.

Теги: футбол, Украина, Андрей Павелко, герб, ПФЛ, УПЛ, УАФ
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