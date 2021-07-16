Футболисты российского ЦСКА отказались прививаться от COVID-19 – СМИ

В ЦСКА заявили, что у 85% игроков высокий уровень антител Фото: PFC CSKA MOSCOW / Facebook

Во время сборов игрокам команды предложили вакцинироваться от коронавируса. Команда приняла коллективное решение отказаться и сказала об этом руководству клуба. Сейчас в команде вакцинированы только работники, пояснил один из собеседников.

Пресс-служба клуба назвала эту информацию "полной ерундой". Директор по связям с общественностью ЦСКА Сергей Аксенов сказал изданию Sport24, что команда не отказывалась от вакцинации. По его словам, никакого коллективного решения не было.

У 85% игроков ЦСКА высокий уровень антител, это является медицинским отводом, сказал Аксенов.

По информации "Чемпионата", в другом российском футбольном клубе "Спартак" еще неделю назад приступили к вакцинации спортсменов от коронавируса. Руководство клуба "Зенит" заявляло о рекомендательном характере вакцинации для команды.