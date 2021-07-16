Футболисты российского ЦСКА отказались прививаться от COVID-19 – СМИ

Во время сборов игрокам команды предложили вакцинироваться от коронавируса. Команда приняла коллективное решение отказаться и сказала об этом руководству клуба. Сейчас в команде вакцинированы только работники, пояснил один из собеседников.
Пресс-служба клуба назвала эту информацию "полной ерундой". Директор по связям с общественностью ЦСКА Сергей Аксенов сказал изданию Sport24, что команда не отказывалась от вакцинации. По его словам, никакого коллективного решения не было.
У 85% игроков ЦСКА высокий уровень антител, это является медицинским отводом, сказал Аксенов.
По информации "Чемпионата", в другом российском футбольном клубе "Спартак" еще неделю назад приступили к вакцинации спортсменов от коронавируса. Руководство клуба "Зенит" заявляло о рекомендательном характере вакцинации для команды.
Россия вышла на четвертое место в мире в статистике заболеваемости COVID-19, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения. Два дня в этой стране фиксировали рекорды смертности от этой болезни. Так, 14 июля от COVID-19 в России
умер 791 человек. Накануне, 13 июля, в России от коронавирусной инфекции скончалось 786 человек.
Резкий рост новых случаев коронавирусной инфекции в Москве и других регионах РФ фиксируется с 7 июня. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, почти 90% заражений в столице России связаны с новым штаммом вируса SARS-CoV-2 "Дельта". Об этом он сообщал 18 июня в эфире российского "Первого канала".
Вице-премьер-министр России Татьяна Голикова подсчитала, что смертность в России в июне выросла на 13,9% по сравнению с июнем пошлого года из-за "Дельта"-штамма, писало ТАСС.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.