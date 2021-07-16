В регламент УПЛ добавили обязательство нанести на форму надписи "Слава Украине!" и "Героям слава!"

Эмблему разместят на футболке спереди между логотипами клуба и производителя экипировки на уровне середины плеча. Обязательство распространяется на матчи УПЛ, Кубка Украины и Суперкубка.

11 июня исполком утвердил лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!" официальными футбольными символами страны, а футбольным символом Украины – малый герб УАФ в виде трезубца с надписью Ukraine.