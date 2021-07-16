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В регламент УПЛ добавили обязательство нанести на форму надписи "Слава Украине!" и "Героям слава!"

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Новую форму сборной Украины по футболу представили 6 июня
Новую форму сборной Украины по футболу представили 6 июня
Фото: Андрей Павелко / Facebook

По регламенту Украинской премьер-лиги на сезон 2021/22 каждый футбольный клуб обязан нанести на форму большую эмблему Украинской ассоциации футбола с надписями "Слава Украине" и "Героям Слава!" Об этом 16 июля написала "Трибуна".

Эмблему разместят на футболке спереди между логотипами клуба и производителя экипировки на уровне середины плеча. Обязательство распространяется на матчи УПЛ, Кубка Украины и Суперкубка. 

11 июня исполком утвердил лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!" официальными футбольными символами страны, а футбольным символом Украины – малый герб УАФ в виде трезубца с надписью Ukraine.

Контекст:

Новую форму сборной президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко презентовал 6 июня. На футболке разместили контур карты Украины, а также надписи: "Слава Украине!" и "Героям слава!" (вторая фраза – с изнаночной стороны).

Форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы ф2020 одобрил Союз европейских футбольных ассоциаций.

После ее демонстрации в российском министерстве иностранных дел форму назвали "обманкой". Спикера МИД РФ Марию Захарову возмутили слоган "Слава Украине!" и то, что карта Украины изображена вместе с оккупированным Россией Крымом.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился ко "всем, кто начал шипеть на форму сборной Украины", и пообещал, что страна не позволит оскорблять национальные символы.

Российский футбольный союз обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций, заявив об "использовании политических мотивов в форме сборной Украины".

10 июня стало известно, что УЕФА обязал Украину убрать с формы футбольной сборной надпись "Героям слава!". В УЕФА объяснили свое решение тем, что надпись имеет "исторический и милитаристский подтекст", хотя "сам по себе слоган может рассматриваться как общая и неполитическая фраза общенационального значения и, следовательно, может присутствовать на футболке сборной Украины".

Теги: футбол, Украина, Премьер-лига, экипировка, Андрей Павелко, герб, УПЛ, УАФ
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