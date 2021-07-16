В регламент УПЛ добавили обязательство нанести на форму надписи "Слава Украине!" и "Героям слава!"

Эмблему разместят на футболке спереди между логотипами клуба и производителя экипировки на уровне середины плеча. Обязательство распространяется на матчи УПЛ, Кубка Украины и Суперкубка.
11 июня исполком утвердил лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!" официальными футбольными символами страны, а футбольным символом Украины – малый герб УАФ в виде трезубца с надписью Ukraine.
Новую форму сборной президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко презентовал 6 июня. На футболке разместили контур карты Украины, а также надписи: "Слава Украине!" и "Героям слава!" (вторая фраза – с изнаночной стороны).
Форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы ф2020 одобрил Союз европейских футбольных ассоциаций.
После ее демонстрации в российском министерстве иностранных дел форму назвали "обманкой". Спикера МИД РФ Марию Захарову возмутили слоган "Слава Украине!" и то, что карта Украины изображена вместе с оккупированным Россией Крымом.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился ко "всем, кто начал шипеть на форму сборной Украины", и пообещал, что страна не позволит оскорблять национальные символы.
Российский футбольный союз обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций, заявив об "использовании политических мотивов в форме сборной Украины".
10 июня стало известно, что УЕФА обязал Украину убрать с формы футбольной сборной надпись "Героям слава!". В УЕФА объяснили свое решение тем, что надпись имеет "исторический и милитаристский подтекст", хотя "сам по себе слоган может рассматриваться как общая и неполитическая фраза общенационального значения и, следовательно, может присутствовать на футболке сборной Украины".