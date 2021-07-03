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Британская телеведущая сравнила футболку сборной Украины с грязным пятном

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На футболке сборной размещен контур карты Украины
На футболке сборной размещен контур карты Украины
Фото: Андрій Павелко / Facebook

Ведущая программы Good Morning Britain, которая выходит на телеканале ITV, Кейт Гаррауэй, комментируя игровую форму сборной Украины по футболу, сравнила ее с грязным пятном.

Это случилось во время утреннего эфира 2 июля. На шоу был приглашен посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. Его участники обсуждали предстоящий матч 1/4 финала Евро 2020 между сборными Англии и Украины. Начало эпизода опубликовано в Twitter программы.    

Пристайко отметил, что национальная сборная Украины впервые в истории прошла так далеко на чемпионатах Европы по футболу и миллионы болельщиков в стране и за границей будут болеть за команду. На реплику ведущего Адиля Рэя о наличии звездных игроков в сборной Англии Пристайко ответил, что у сборной Украины есть также несколько известных футболистов, которые играют, в частности, в Англии.

После этого Гаррауэй взяла в руки футболку сборной, отметив, что на передней ее части есть карта, которую "трудно разглядеть", пишет The Daily Star. В присутствии Пристайко ведущая шоу сказала, что "это похоже на футболку, которую ее сын поднимает с пола и считает, что она еще не слишком грязная".

"Это немного похоже на грязное пятно", – подчеркнула Гаррауэй.

Поединок между Украиной и Англией состоится в Риме 3 июля. Матч на стадионе "Олимпико" начнется в 22.00, сообщается на сайте УЕФА.

Контекст:

Новую форму сборной президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко презентовал 6 июня. На футболке разместили контур карты Украины, а также надписи: "Слава Украине!" и "Героям слава!" (вторая фраза – с изнаночной стороны).

Форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы 2020 одобрил Союз европейских футбольных ассоциаций.

После ее демонстрации в российском министерстве иностранных дел форму назвали "обманкой". Спикера МИД РФ Марию Захарову возмутили слоган "Слава Украине!" и то, что карта Украины изображена вместе с оккупированным Россией Крымом.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился ко "всем, кто начал шипеть на форму сборной Украины", и пообещал, что страна не позволит оскорблять национальные символы.

Российский футбольный союз обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций, заявив об "использовании политических мотивов в форме сборной Украины".

10 июня стало известно, что УЕФА обязал Украину убрать с формы футбольной сборной надпись "Героям слава!". В УЕФА объяснили свое решение тем, что надпись имеет "исторический и милитаристский подтекст", хотя "сам по себе слоган может рассматриваться как общая и неполитическая фраза общенационального значения и, следовательно, может присутствовать на футболке сборной Украины".

Теги: футбол, Украина, Великобритания, Англия, сборная Украины, Евро 2020, карта, телеведущая, шоу, Вадим Пристайко, сборная Англии, посол, национальная сборная
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