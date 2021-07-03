Британская телеведущая сравнила футболку сборной Украины с грязным пятном

Это случилось во время утреннего эфира 2 июля. На шоу был приглашен посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. Его участники обсуждали предстоящий матч 1/4 финала Евро 2020 между сборными Англии и Украины. Начало эпизода опубликовано в Twitter программы.

Пристайко отметил, что национальная сборная Украины впервые в истории прошла так далеко на чемпионатах Европы по футболу и миллионы болельщиков в стране и за границей будут болеть за команду. На реплику ведущего Адиля Рэя о наличии звездных игроков в сборной Англии Пристайко ответил, что у сборной Украины есть также несколько известных футболистов, которые играют, в частности, в Англии.

England will face Ukraine in the #Euro2020 quarter-final in Rome on Saturday.



Ukrainian Ambassador to the UK Vadym Prystaiko, admits to @adilray and @kategarraway that it won't be an easy game.



Follow all the action on @ITV * https://t.co/kydJPsPZSX pic.twitter.com/gmtaJmhRuL — Good Morning Britain (@GMB) July 2, 2021

После этого Гаррауэй взяла в руки футболку сборной, отметив, что на передней ее части есть карта, которую "трудно разглядеть", пишет The Daily Star. В присутствии Пристайко ведущая шоу сказала, что "это похоже на футболку, которую ее сын поднимает с пола и считает, что она еще не слишком грязная".

"Это немного похоже на грязное пятно", – подчеркнула Гаррауэй.

Поединок между Украиной и Англией состоится в Риме 3 июля. Матч на стадионе "Олимпико" начнется в 22.00, сообщается на сайте УЕФА.