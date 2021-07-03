"Родителям футбола" есть чему поучиться у детей". Зеленский призвал сборную Украины думать лишь о победе над Англией на Евро 2020

С вами на поле – 40 млн украинцев, отметил Зеленский в разговоре с игроками национальной команды по футболу Фото: Володимир Зеленський / Facebook

"Поговорили, посмеялись, настроились! Знаете, о чем думаю? Англичан часто называют родителями футбола, у нас – один из самых молодых составов на этом Евро. Так вот: сегодня есть хороший шанс показать, что родителям есть чему поучиться у детей. Ребята, ловите свою игру, думайте только о победе, а мы сделаем все, чтобы вы ни на минуту не забывали: с вами на поле – 40 млн украинцев!" – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул в Instagram, что верит, что "еще не раз сможет вот так поддержать команду перед игрой от имени всех украинцев".

2 июля Зеленский записал обращение к сборной Украины по футболу и запустил еще один флешмоб.

"Завтра снова в бой и завтра снова за тебя, моя дорогая желто-голубая, будет болеть вся Украина. Я уверен, что каждый украинец скажет вам: "Ребята, еще очень рано домой", – сказал глава государства.