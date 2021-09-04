"Держим кулаки". Зеленский обратился к хейтерам перед матчем футбольных сборных Украины и Франции

"Всем, кто поднял волну хейта после игры с Казахстаном, хочу напомнить, что болеть – это быть одним целым с командой и во время побед, и тогда, когда не все идет гладко. Да, сегодня будет сложно, но верим в команду. Держим кулаки за наших", – написал глава государства.

Усім, хто підняв хвилю хейту після гри з Казахстаном, хочу нагадати, що вболівати – це бути одним цілим з командою і в час перемог, і тоді, коли не все йде гладко. Так, сьогодні буде складно, але віримо в команду. Тримаймо кулаки за наших! pic.twitter.com/6mYAHri9NL — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 4, 2021

Матч Украина – Франция начался сегодня в 21.45. Команды играют в группе D.

31 августа украинцы в рамках того же турнира на выезде не смогли обыграть сборную Казахстана, сыграв вничью 2:2.

Во Франции украинцы сыграли 24 марта со счетом 1:1.

В группе D отборочного этапа чемпионата мира сборная Украины провела четыре поединка, все они завершились вничью.