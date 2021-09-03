За 10 дней Паралимпиады в Токио Украина завоевала 94 медали

В течение пятницы украинцы завоевали в Токио четыре золотые медали, пять серебряных и одну бронзовую. Так, золотые награды завоевали пловцы Денис Остапченко (200 метров вольным стилем) и Максим Крипак (200 метров комплексным плаванием; это уже пятое золото пловца на Паралимпиаде в Токио), легкоатлетка Зоя Овсий (метание булавы) и Сергей Емельянов (заплыв на байдарках).

Серебро взяли пловец Андрей Трусов (50 метров баттерфляем), велосипедист Егор Дементьев (групповая гонка по шоссе), легкоатлеты Людмила Данилина (бег на 1500 метров) и Николай Жабняк (метание диска), а также Николай Синюк (гонки на байдарках). Бронзу выиграл пловец Денис Дубров (100 метров баттерфляем).

По количеству золотых наград Украина, как и днем ранее, занимает пятое место. Лидируют Китай (85 золотых медалей), Великобритания (37), США и сборная Паралимпийского комитета РФ (по 34).

Скриншот: paralympic.org

По общему количеству наград Украина находится на четвертом месте, уступая Китаю (184), Великобритании (111) и команде Паралимпийского комитета РФ (107).

Всего награды имеют 84 сборные.

Скриншот: paralympic.org