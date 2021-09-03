Украинка Овсий стала чемпионкой Паралимпийских игр в метании булавы

Украинка показала лучший результат в метании булавы в классе F51 – 25,12 метра.

При этом Овсий была близка к тому, чтобы побить свой же мировой рекорд, который она установила в 2019 году на соревнованиях в Дубае (25,23 метра).

Серебряную медаль завоевала американка Касси Митчелл (24,18), третье место заняла представительница Паралимпийского комитета России Елена Горлова (24,08).

Контекст:

Летние Паралимпийские игры 2020 года стартовали в Токио 24 августа, завершатся они 5 сентября. Игры проходят без зрителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

В Паралимпиаде участвуют 4403 спортсмена из 162 делегаций, они соревнуются в 22 видах спорта, сообщили организаторы. От Украины в соревнованиях принимают участие 143 спортсмена.

Украина в медальном зачете по общему количеству наград находится на четвертом месте с 94 медалями, из которых 24 золотые, 44 серебряные и 26 бронзовых. По количеству золотых наград украинская сборная на пятом месте.