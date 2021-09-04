ГОРДОН
 
 
СПОРТ

Шевченко заявил, что хотел продолжить контракт со сборной Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шевченко: Я ни в коем случае не говорил о том, что ухожу
Шевченко: Я ни в коем случае не говорил о том, что ухожу
Фото: EPA

Бывший тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко на брифинге 3 сентября заявил, что у него и его команды не было намерений прекращать сотрудничество со сборной. Об этом пишет Football.ua.

Шевченко рассказал, что он и его команда провели в сборной "прекрасные пять лет и получили огромное удовольствие".

"Думаю, что у всех есть много вопросов и главный из них – почему наша команда не продлила контракт с национальной командой. После Евро 2020 мы решили продлить соглашение со сборной. По приезду в Киев мы встретились с президентом Украинской ассоциации футбола Андреем Павелко, где я ему сообщил об этом решении. Он ответил, что не готов обсуждать этот момент, и я улетел в отпуск. Потом мы встретились на финале Евро 2020, но никакого разговора о пролонгации контракта не было. 30 числа [июля] контракт закончился, и я об этом сообщил в соцсетях. Я ни в коем случае не говорил о том, что ухожу. Контракт был подписан именно таким образом, потому что я хотел подвести итоги после Евро 2020 и понять, стоит ли продлевать контракт. Мы со своей стороны хотели продолжать работать со сборной. Я констатирую факты", – сказал он.

По словам Шевченко, за две недели он "слышал очень много разговоров" и считает, что болельщики, журналисты и общественность "должны знать, как все происходило".

"За пять лет наши контракты не менялись. В контрактах были всегда одни и те же цифры. Еще раз. Мы не хотели уходить, мы хотели работать дальше и продлить контракт", – заявил он.

Шевченко также сказал, что сейчас у него нет контактов с Павелко.

Как пишет Tribuna.com, Шевченко также заявил, что "ни в коем случае" не намерен решать ситуацию в суде.

Контекст:

С июля 2016 года главным тренером сборной Украины был Шевченко. Его единогласным решением избрал исполком футбольной федерации.

Под руководством тренера Шевченко сборная Украины впервые в истории дошла до четвертьфинала чемпионата Европы по футболу. На Евро 2020 в 1/4 финала турнира национальная команда уступила сборной Англии (0:4).

1 августа Шевченко заявил о завершении контракта с УАФ и подтвердил намерение работать клубным тренером.

Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что Шевченко и его тренерский штаб решили развивать свою карьеру на клубном уровне.

18 августа стало известно, что исполком Украинской ассоциации футбола назначил Александра Петракова на должность исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины.

Теги: футбол, сборная Украины, Андрей Павелко, футболист Андрей Шевченко, УАФ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
3 сентября: изобретение бюстгальтера, день рождения Довлатова, смерть Некрасова
3 сентября: изобретение бюстгальтера, день рождения Довлатова, смерть Некрасова
  Лучшие индийские фильмы. Топ-10 новинок
  Лучшие индийские фильмы. Топ-10 новинок
  "Я культурная девочка". Morgenshtern рассказал, как стал "Женщиной года"
  "Я культурная девочка". Morgenshtern рассказал, как стал "Женщиной года" G
Дмитрий ГОРДОН
  Полякова – Ефросининой: Ты что, не говоришь мужу, что у него сладкая пися? Я не верю!
  Полякова – Ефросининой: Ты что, не говоришь мужу, что у него сладкая пися? Я не верю!
"Неожиданно", "Ох и классные", "Просто будь счастлива". Журналистка показала романтичные объятия с Позитивом
"Неожиданно", "Ох и классные", "Просто будь счастлива". Журналистка показала романтичные объятия с Позитивом
3 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
3 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
  "Поднять этот комбайн ради одного колоска немножко лень". Полякова рассказала о супружеском сексе на 17-м году семейной жизни
  "Поднять этот комбайн ради одного колоска немножко лень". Полякова рассказала о супружеском сексе на 17-м году семейной жизни
"Мы все – история". Брежнева в годовщину создания "ВИА Гры" выложила в сеть совместное фото с Мейхер и Седоковой
"Мы все – история". Брежнева в годовщину создания "ВИА Гры" выложила в сеть совместное фото с Мейхер и Седоковой
В Москве группа Måneskin в последний момент отказалась от Maruv у себя на разогреве – Telegram-канал Super
В Москве группа Måneskin в последний момент отказалась от Maruv у себя на разогреве – Telegram-канал Super
  "Больше, чем обычно. Это тревожит". Осадчая рассказала, какой размер одежды носит после третьих родов
  "Больше, чем обычно. Это тревожит". Осадчая рассказала, какой размер одежды носит после третьих родов
"Делюсь с вами искренними моментами нашей жизни". Tarabarova показала первые шаги сына
"Делюсь с вами искренними моментами нашей жизни". Tarabarova показала первые шаги сына
Продюсер шоу "Танцы со звездами" прокомментировал замену Тины Кароль на новую ведущую
Продюсер шоу "Танцы со звездами" прокомментировал замену Тины Кароль на новую ведущую
  Morgenshtern: Свой первый миллион долларов заработал в 22 года
  Morgenshtern: Свой первый миллион долларов заработал в 22 года G
Дмитрий ГОРДОН
Måneskin в Москве: Собчак поссорилась с Бузовой из-за победителей "Евровидения 2021"
Måneskin в Москве: Собчак поссорилась с Бузовой из-за победителей "Евровидения 2021"
Мендель похвасталась подарком, который получила на день рождения от Зеленского. Фото
Мендель похвасталась подарком, который получила на день рождения от Зеленского. Фото
  Как приготовить бабагануш из баклажанов. Рецепт от Влада и Лилианы Ямы
  Как приготовить бабагануш из баклажанов. Рецепт от Влада и Лилианы Ямы
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Распутство", "Какая сочная", "Притон". Maruv в микрострингах оседлала зрительницу, имитируя половой акт
"Распутство", "Какая сочная", "Притон". Maruv в микрострингах оседлала зрительницу, имитируя половой акт
Виталий Кличко признался, что шестилетняя дочь Панеттьери и его младшего брата не живет ни с одним из родителей
Виталий Кличко признался, что шестилетняя дочь Панеттьери и его младшего брата не живет ни с одним из родителей
"Сисяндры зачетные", "Титьку прикройте, не свежак". Успенская с короной на голове примерила платье с глубоким декольте
"Сисяндры зачетные", "Титьку прикройте, не свежак". Успенская с короной на голове примерила платье с глубоким декольте
"Мы так любим этот растущий живот, что решили не скрывать". У дочери Волочковой зимой появится младший брат
"Мы так любим этот растущий живот, что решили не скрывать". У дочери Волочковой зимой появится младший брат
  Morgenshtern: Если бы я не знал, что это моя мама, вы...бал бы ее. Такая сучка
Morgenshtern: Если бы я не знал, что это моя мама, вы...бал бы ее. Такая сучка G
Дмитрий ГОРДОН
"Как я его понимаю". Экс-супруг Билык показал очень печального сына на школьной линейке
"Как я его понимаю". Экс-супруг Билык показал очень печального сына на школьной линейке
Виталий Кличко прокомментировал слухи о разводе с проживающей в Германии женой
Виталий Кличко прокомментировал слухи о разводе с проживающей в Германии женой
Еще один звездный хореограф заявил, что не будет участвовать в новом сезоне шоу "Танцы со звездами"
Еще один звездный хореограф заявил, что не будет участвовать в новом сезоне шоу "Танцы со звездами"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS