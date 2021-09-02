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03 сентября, 2021
 
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"Люблю вас". Андрей Шевченко показал семейный ужин с мамой и сестрой

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Последние пять лет Шевченко тренировал национальную сборную Украину, 1 августа он ушел с должности
Последние пять лет Шевченко тренировал национальную сборную Украину, 1 августа он ушел с должности
Фото: andriyshevchenko / Instagram

Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко вечером 2 сентября выложил в Instagram свою фотографию в кругу семьи – матери Любови Николаевны и старшей сестры Елены с мужем и дочерью.

"Семейный ужин в Киеве. Люблю вас", – подписал фото 44-летний спортсмен.

За пару часов снимок набрал больше 50 тыс. лайков и свыше 200 комментариев.

Контекст:

Андрей Шевченко родился 29 сентября 1976 года в селе Дворковщина в Киевской области в семье военного. Играл за футбольные команды "Динамо" (Киев), "Милан", "Челси". В 2004 году получил "Золотой мяч" как лучший футболист Европы.

С 2004-го женат на американской модели Кристен Пазик, пара воспитывает четверых сыновей.

В июле 2016 года Шевченко был назначен главным тренером сборной Украины по футболу. Его единогласным решением избрал исполком футбольной федерации. Под руководством тренера Шевченко сборная Украины впервые в истории дошла до четвертьфинала чемпионата Европы по футболу. На Евро 2020 в 1/4 финала турнира национальная команда уступила сборной Англии (0:4).

1 августа Шевченко заявил о завершении контракта с УАФ и подтвердил намерение поработать клубным тренером.

Теги: футболист, спортсмены, семья, тренер, футболист Андрей Шевченко, мать
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