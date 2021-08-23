Шевченко заявил, что может тренировать как клуб, так и сборную

Он отметил, что не рассматривает никаких вариантов до завершения контракта.

"В принципе, надо будет посмотреть некоторые варианты, касающиеся клубов и других сборных, наверное. Посмотрим, какие будут варианты... Мне интересно будет поучаствовать в каком-то интересном проекте. Всегда интересно работать с командой, у которой есть амбиции. Это может быть или клуб, или, может быть, еще и сборная. Мы посмотрим разные варианты", – сказал Шевченко.

Контекст:

С июля 2016 года главным тренером сборной Украины был Шевченко. Его единогласным решением избрал исполком футбольной федерации.

Под руководством тренера Шевченко сборная Украины впервые в истории дошла до четвертьфинала чемпионата Европы по футболу. На Евро 2020 в 1/4 финала турнира национальная команда уступила сборной Англии (0:4).

1 августа Шевченко заявил о завершении контракта с УАФ и подтвердил намерение работать клубным тренером.

Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что Шевченко и его тренерский штаб решили развивать свою карьеру на клубном уровне.

18 августа стало известно, что исполком Украинской ассоциации футбола назначил Александра Петракова на должность исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины.