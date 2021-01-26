ГОРДОН
 
 
LIVE ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Ахметов, Луческу, Лобановский, Шевченко, Ребров, Блохин, казино, семья. Интервью Гордона с Игорем Суркисом. Трансляция

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с украинским бизнесменом, президентом футбольного клуба "Динамо" (Киев) Игорем Суркисом. Беседа продолжалась почти три часа. Во время интервью Суркис говорил об отношениях со своим братом Григорием Суркисом, о своих любимых игроках в "Динамо", о том, готов ли продать клуб и сколько тратит на него, о бывших тренерах команды Валерии Лобановском, Йожефе Сабо, Олеге Блохине и Сергее Реброве, о том, может ли тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко возглавить "Динамо", кому пришла идея пригласить на должность главного тренера киевской команды Мирчу Луческу и как на это отреагировал бизнесмен, собственник "Шахтера" Ринат Ахметов, о финансовом состоянии семьи Суркисов, а также об увлечениях, долгожителях в своем роду и мечте.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Игорь Суркис родился в 1958 году в Киеве. В 1981 году окончил Киевский институт народного хозяйства.

В 1981–1988 годах работал в тресте "Киевжилремстроймонтаж", был начальником отдела ремонтно-строительного управления. Затем занимал должность заместителя начальника управления жилищного хозяйства Шевченковского райисполкома Киева и начальника отдела в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Украины.

В начале 1990-х занялся бизнесом. В 1990–1994 годах был директором коммерческого центра компании "Динамо-Атлантик", затем в течение четырех лет – ее генеральным директором.

В 1998 году Суркис стал первым вице-президентом, а в 2002 году – президентом ФК "Динамо" (Киев).

Старший брат Игоря Суркиса – Григорий Суркис – бизнесмен, народный депутат от "Оппозиционный платформы – За жизнь".

По данным украинского Forbes, братья Суркисы входят в топ-100 самых богатых украинцев. С состоянием $285 млн они занимают 31-е место в рейтинге.

Теги: футбол, Григорий Суркис, Дмитрий Гордон, Ринат Ахметов, Динамо Киев, Игорь Суркис, Олег Блохин, Сергей Ребров, Валерий Лобановский, Мирча Луческу, казино, футболист Андрей Шевченко, Йожеф Сабо
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Исчезновение самого богатого китайца в мире. Куда пропал основатель Alibaba Джек Ма
Исчезновение самого богатого китайца в мире. Куда пропал основатель Alibaba Джек Ма G
Наталия ДВАЛИ
  Экс-разведчик КГБ Швец: Компромат на Трампа есть. И это не видеозаписи с писающими девушками, а документы о его финансовых взаимоотношениях со спецслужбами РФ
  Экс-разведчик КГБ Швец: Компромат на Трампа есть. И это не видеозаписи с писающими девушками, а документы о его финансовых взаимоотношениях со спецслужбами РФ G
Дмитрий ГОРДОН
Какие карантинные ограничения действуют в Украине с 25 января. Список
Какие карантинные ограничения действуют в Украине с 25 января. Список G
Елена КРАВЧЕНКО
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook


 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS