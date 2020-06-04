Семин заявил, что руководство киевского "Динамо" не обсуждало с ним возвращение в клуб

По информации сайта болельщиков "Динамо", Юрий Семин – один из главных кандидатов на пост нового главного тренера столичного клуба.

Юрий Семин, который в конце мая покинул московский "Локомотив", заявил, что руководство киевского "Динамо" не обсуждало с ним вопрос возвращения в украинский клуб. Об этом тренер сказал в комментарии изданию "Чемпионат".

По словам Семина, к нему по этому поводу никто не обращался.

Ранее о возможном возвращении специалиста в киевский клуб сообщил сайт болельщиков "Динамо".

"Как стало известно Dynamo.kiev.ua от своего источника в Москве, одним из главных кандидатов на пост наставника киевского "Динамо" рассматривается Юрий Семин, который недавно был уволен из московского "Локомотива". По нашей информации, все разногласия и недопонимание между Семиным и президентом "Динамо" Игорем Суркисом, которые привели к отставке специалиста из киевского клуба, остались в прошлом (конфликт между Семиным и руководством "Динамо" произошел из-за задержки с выплатой компенсации за досрочный разрыв контракта. – "ГОРДОН"). Имевшая место конфликтная ситуация полностью забыта", – говорится в сообщении.

Семин дважды возглавлял "Динамо" (Киев) – в 2007–2009 и 2010–2012 годах. Под его руководством киевский клуб выигрывал чемпионат и суперкубок Украины.

Также под его руководством "Динамо" дошло до полуфинала Кубка УЕФА в 2009 году, где по сумме двух встреч уступило будущему победителю турнира донецкому "Шахтеру".

В нынешнем сезоне после 24 туров чемпионата Украины "Динамо" с 46 очками в активе делит второе место с луганской "Зарей" и черниговской "Десной". Сейчас киевский клуб возглавляет Алексей Михайличенко.