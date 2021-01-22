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Игоря Суркиса оштрафовали на 50 тыс. грн за интервью. В "Динамо" заявляют об ограничении свободы слова

Решение было вынесено по делу о высказываниях президента ФК "Динамо" (Киев) Игоря Суркиса в интервью.

Суркиса оштрафовали после того, как он в интервью назвал Костюченко негодяем
Суркиса оштрафовали после того, как он в интервью назвал Костюченко негодяем
Фото: dynamo.kiev.ua

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) наложил на президента футбольного клуба "Динамо" (Киев) Игоря Суркиса штраф в размере 50 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба клуба, получившего сегодня резолютивную часть решения комитета.

Решение было вынесено по делу о высказываниях Игоря Суркиса в интервью телеканалу "112 Украина" в августе 2020 года, в частности, относительно его оценочных суждений по поводу личности первого вице-президента УАФ Вадима Костюченко и его роли в назначении арбитров на матчи чемпионата Украины.

Основанием для принятия решения стало заключение комитета этики и честной игры УАФ. На сайте федерации отмечается, что комитет также предупредил Суркиса о возможности более тяжелого наказания в случае повторения "поведения, которое вредит репутации футбола и УАФ и содержит признаки нарушений положений Кодекса этики и честной игры УАФ".

Клуб "Динамо" не согласен с таким решением, считает его безосновательным. "Во всем демократическом и цивилизованном мире недопустимо ограничение свободы слова и привлечение к ответственности за оценочные суждения", – говорится в заявлении клуба.

В ближайшие дни ФК "Динамо" обратится в контрольно-дисциплинарный комитет УАФ с требованием предоставить полный текст решения с мотивировочной частью, а после этого намерен направить апелляционную жалобу в апелляционный комитет УАФ. 

В интервью Суркис заявил, в частности, комментируя судейство в Первой лиге: "Должны были зайти три клуба, без спортивного принципа – они не хотели чемпионат. Я сказал, что я в этом шоу участвовать не буду. Более этого, я громко перед началом сезона скажу, кто у нас расставляет судей. Пускай Костюченко икнется. Не будет он называть судей, которые будут судить те или иные матчи. И мы это докажем – что так оно и есть. Нам говорят, что Лучи (Лучи Лучано, глава комитета арбитров Украины. – "ГОРДОН") сегодня руководит судейством. Нет, не Лучи. Это Костюченко руководит судейством. Негодяй, которого вырастил я, в этом клубе".

Теги: футбол, Динамо Киев, Игорь Суркис, штраф, чемпионат, комитет, апелляция, Вадим Костюченко, УАФ
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