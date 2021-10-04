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"Мотивация сумасшедшая. Меня так ненавидят – класс". Петраков прокомментировал начало работы на посту тренера сборной Украины

Петраков: Мне так приятно уже, вы меня так все ненавидите, столько обо мне статей, гадостей
Петраков: Мне так приятно уже, вы меня так все ненавидите, столько обо мне статей, гадостей
Фото: uaf.ua

По итогам полутора месяцев работы в должности главного тренера сборной Украины по футболу Александр Петраков считает, что журналисты его ненавидят. Пресс-конференцию, посвященную старту октябрьского сбора национальной команды, транслировала Украинская ассоциация футбола в YouTube.

В ходе пресс-конференции тренер заявил, что "вся страна не может спать" из-за невызова полузащитника Руслана Малиновского на матчи национальной команды. "Уже сколько времени только о Малиновском говорят. Какой подонок Петраков, он должен позвонить, извиниться, стать на колени", – заявил тренер.

Петраков также опроверг информацию о том, что он якобы не хотел вызывать полузащитника Александра Караваева. По его словам, "это полная чушь", и он с игроком находится "в отличных отношениях".

"Самое главное, чтобы достоверная была информация. Просто все эти слухи, так примитивно. За полтора месяца, которые нахожусь у руля национальной сборной  – откровенно, мне так приятно уже, вы меня так все ненавидите, столько обо мне статей, гадостей, что я, честно, стал сильнее. Спасибо вам огромное. Благодарю вас. У меня аж мотивация такая сейчас, сумасшедшая. Меня так ненавидят – класс", – заявил тренер.

По его словам, он уже не читает критику в интернете.

"Мне опытные люди подсказали вообще не читать интернет. Знаете, я это сделал и чувствую себя прекрасно. Книги взял с собой, буду читать, интернет не буду читать", – добавил тренер сборной.

Завершил пресс-конференцию Петраков пожеланием здоровья и добра журналистам. 

"Видите? Вы меня критикуете, а я вам желаю здоровья, добра и счастья вашим семьям, и достатка", – добавил он. 

Контекст:

Исполком УАФ назначил Петракова и.о. главного тренера сборной Украины по футболу 17 августа. Он сменил Андрея Шевченко, который решил поработать клубным тренером. Петраков в 2019 году возглавлял сборную Украины U20, которая стала чемпионом мира.

В тренерский штаб сборной Украины вошли пять специалистов – ассистенты Петракова Андрей Аненков и Александр Шовковский, тренер вратарей Вячеслав Кернозенко, а также Вячеслав Ружинцев и Андрей Башенный, которые будут заниматься физической подготовкой и реабилитацией игроков сборной Украины.

После своего назначения Петраков говорил, что намерен вывести главную команду страны на чемпионат мира 2022 в Катаре. "Каждая игра – как финальная, это не клубный футбол. Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы вывести команду на чемпионат мира в Катаре… Сплю я сейчас плохо, ведь принял ответственное решение. Но я умею держать удар", – подчеркнул тренер.

После трех туров в отборочной группе D к чемпионату мира 2022 года сборная Украины с тремя очками идет на втором месте среди пяти команд. Лидируют чемпионы мира французы – семь очков.

В группе D отбора на чемпионат мира 2022 в Катаре сборная Украины провела пять матчей и все завершила вничью. В активе украинцев пять очков, как и у Финляндии, – обе команды делят второе-третье места. Следующий отборочный матч, в котором Украина встретится с Финляндией, состоится 9 октября. 

Теги: футбол, сборная Украины, футболист, тренер, Руслан Малиновский, Александр Петраков
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