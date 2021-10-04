"Мотивация сумасшедшая. Меня так ненавидят – класс". Петраков прокомментировал начало работы на посту тренера сборной Украины

Петраков: Мне так приятно уже, вы меня так все ненавидите, столько обо мне статей, гадостей Фото: uaf.ua

В ходе пресс-конференции тренер заявил, что "вся страна не может спать" из-за невызова полузащитника Руслана Малиновского на матчи национальной команды. "Уже сколько времени только о Малиновском говорят. Какой подонок Петраков, он должен позвонить, извиниться, стать на колени", – заявил тренер.

Петраков также опроверг информацию о том, что он якобы не хотел вызывать полузащитника Александра Караваева. По его словам, "это полная чушь", и он с игроком находится "в отличных отношениях".

"Самое главное, чтобы достоверная была информация. Просто все эти слухи, так примитивно. За полтора месяца, которые нахожусь у руля национальной сборной – откровенно, мне так приятно уже, вы меня так все ненавидите, столько обо мне статей, гадостей, что я, честно, стал сильнее. Спасибо вам огромное. Благодарю вас. У меня аж мотивация такая сейчас, сумасшедшая. Меня так ненавидят – класс", – заявил тренер.

По его словам, он уже не читает критику в интернете.

"Мне опытные люди подсказали вообще не читать интернет. Знаете, я это сделал и чувствую себя прекрасно. Книги взял с собой, буду читать, интернет не буду читать", – добавил тренер сборной.

Завершил пресс-конференцию Петраков пожеланием здоровья и добра журналистам.

"Видите? Вы меня критикуете, а я вам желаю здоровья, добра и счастья вашим семьям, и достатка", – добавил он.