Тренер о ничьей украинских футболистов с Казахстаном: Не знаю, что говорить. Я же не могу забить за них

Матч в Нур-Султане завершился вничью 2:2, причем последние два мяча команды забили друг другу в компенсированное время второго тайма.

"Даже не знаю, что говорить. На 90+3-й минуте забиваем мяч, я уже радуюсь... Одна подача – и гол. Ну не знаю. Люди играют в Лиге чемпионов и допускают такие ошибки. На юношеском уровне, извиняюсь, таких ошибок не допускают. Я же не могу забить за них. Выходят один на один и не могут реализовать такие моменты", – сказал он.

По словам тренера, украинцы "неплохо играли первые 25–27 минут, потом подустали, потом опять стали играть".

"Функционально не держат эту схему", – сделал вывод Петраков.

На послематчевой пресс-конференции он отметил, что еще верит в выход своей сборной в финальную часть чемпионата мира, информирует сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).

"Команда очень сильно расстроена. Мне надо вывести игроков из психологической ямы, поговорить с ними", – объяснил тренер.

Петраков также анонсировал разговор с игроком, который допустил ошибки в игре с Казахстаном. Фамилию тренер не указал, отметив, что речь идет об опытном футболисте, который "сам очень расстроен".