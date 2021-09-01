Форвард сборной Украины Яремчук назвал катастрофой ничью против Казахстана

Яремчук "даже не поверил", что сборная Казахстана сравняла счет в матче Скриншот: Канали Футбол 1,2,3 / YouTube

"Нам был очень важен результат: три очка. Для того, чтобы ехать на чемпионат мира. Мы не взяли три очка, поэтому я считаю, это катастрофа", – сказал футболист.

Яремчук открыл счет в матче на 92-й секунде, но по его словам, "этот гол сегодня оказался никому не нужен".

"Лучше бы мы три очка взяли, а я не забил", – пояснил игрок сборной.

По словам Яремчука, он сначала "даже не поверил", что команда Казахстана сумела сравнять счет на последних минутах поединка.

"Вроде бы забили, минуты остаются, надо сыграть проще. Но футбольный закон никто не отменял: не забиваешь ты – забивают тебе. Мы не реализовали несколько моментов, они забили. Все", – резюмировал Яремчук.