Петраков ответил на вопрос, будет ли менять "стиль Шевченко" в сборной Украины по футболу

Петраков: Для меня контроль мяча должен быть эффективным Фото: EPA

Журналист спросил у Петракова, какие первостепенные задачи стоят перед сборной Украины и будет ли он менять стиль, который исповедовала команда Андрея Шевченко.

"А какой это стиль Шевченко? Хоть расскажите мне, чтобы понять, что это за стиль", – отреагировал тренер.

Журналист уточнил, что имел в виду контроль мяча – "то, что хотел Шевченко".

"Для меня контроль мяча должен быть эффективным. Есть определенные участки поля, где мы должны реализовывать свои моменты. Должны завершать атаки, совершая фланговые подачи или нанося удары. А катать мяч бесцельно для СМИ на проценты – я таким не занимаюсь, вместе со своим тренерским штабом", – ответил Петраков.

По его словам, сейчас первоочередная задача – провести беседы и "восстановить футболистов на игру".

"Как готовиться? Самое главное – восстановить игроков. "Шахтер" сегодня играет в Ужгороде. Ребята только прибудут в сборную завтра утром, потом нас сразу же ждет вылет", – рассказал Петраков.