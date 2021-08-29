Петраков исключил вызов в сборную Украины по футболу игроков из России

Петраков заявил, что на данный момент не рассматривает вопрос вызова в сборную Украины футболистов из чемпионата России Фото: Українська Асоціація Футболу / Ukrainian Association of Footbal / Facebook

Журналисты спросили у Петракова, будут ли вызывать в национальную команду игроков из чемпионата России.

"Хороший вопрос… Вы мне скажите, вот я возьму и вызову футболиста из России – вы же меня порвете, да (улыбается)? Нет? – ответил и.о. главного тренера сборной. – Понимаете, на данный момент, скажу вам откровенно, я не рассматриваю вопрос [игроков] из чемпионата России".

Петраков пояснил свою позицию конфликтом между РФ и Украиной. По его словам, в феврале он прогулялся по Киеву и, подойдя к Михайловской церкви, в стороне увидел фотографии погибших в результате конфликта на Донбассе людей.

"Я увидел, сколько наших погибло военных. И девушки, и ребята молодые. Столько фамилий, столько фотографий людей… Я понял, что, наверное, сейчас ни футболистов из России, ни примирения априори быть не может. Там осталось столько и детей, и сирот… Поэтому, наверное, нет, сейчас нет, никак. Может, по прошествии времени… Но на данном этапе нет. Говорю прямо и откровенно", – резюмировал Петраков.