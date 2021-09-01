"Немножко стеснялся". Вице-капитан сборной Ярмоленко перешел на украинский и пояснил, почему раньше говорил на русском языке

Видеозапись мероприятия с участием исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины Александра Петракова и Ярмоленко опубликована на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола (УАФ) 31 августа.

По словам Ярмоленко, раньше он "немного стеснялся разговаривать на украинском".

"Общаюсь на украинском с родителями, но он у нас не чистый. Думал, что если употреблять слова-паразиты, то люди будут смеяться надо мной. Но как-то я дал несколько интервью на украинском – и люди сказали, что вроде нормально, хорошо разговариваю. Поэтому сегодня решил снова попробовать", – отметил игрок.

Ярмоленко пообещал, что если "всем нравится", то будет общаться на украинском и в дальнейшем.

Петраков после рассказа Ярмоленко заявил, что также "будет общаться на украинском".

ВИДЕО