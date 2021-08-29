Петраков о приставке и.о. главного тренера сборной Украины по футболу: Меня в первую очередь интересует результат

Тренерский штаб сборной Украины по футболу поставил задачу попасть на чемпионат мира в Катаре, отметил Петраков (по центру) Фото: Українська Асоціація Футболу / Ukrainian Association of Footbal / Facebook

Журналисты спросили у Петракова, обсуждал ли он во время заключения контракта с УАФ условия, когда из его должности пропадет приставка и.о.

"Меня это не интересует. Меня в первую очередь интересует результат. Мы – максималисты... Мы пришли сюда не за какими-то контрактами, за бумагами, за приставками… Нам просто интересно. Мы вместе с ребятами поставили задачу попасть на чемпионат мира в Катаре. Мы сделаем для этого все возможное. А как оно будет – это футбол", – ответил Петраков.