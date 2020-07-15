Сборная Украины по футболу получила новую форму

В новых комплектах домашней и гостевой формы сборная Украины по футболу начнет играть этой осенью с матчей Лиги наций.

Национальная сборная Украины по футболу получила два новых комплекта формы: домашнюю и гостевую. Как сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола, форму сегодня представил компания Joma, технический спонсор сборной.

Национальная команда будет выступать в новой форме начиная с матчей Лиги наций осенью текущего года.

"Для домашнего комплекта в качестве основного используется желтый цвет, детали выделены синим. Этот дизайн включает последние инновации: сублимационную печать в передней части футболки, имеющую темный оттенок, навеянный традициями украинской вышивки. Основным цветом выездного комплекта формы, наоборот, будет синий с желтыми деталями. Прочные швы, сетчатая ткань по бокам с использованием инновационной технологии DRY MX для контроля влажности тела – эти детали только подчеркивают особое отношение производителя к качеству новой экипировки, в котором будет играть сборная Украины", – говорится в сообщении.

Пресс-служба УАФ уточняет, что футболки уже продаются на официальном сайте Joma (стоимость одной футболки – 1450 грн).