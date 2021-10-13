"И.о. или не и.о. – вопрос времени". Павелко заявил, что для него нет никакой приставки в должности Петракова в сборной Украины

"Он действительно в общении со мной ощутил от меня, что это могут быть три, пять или пятьдесят пять игр во главе национальной сборной. Для меня у него нет никакой приставки. Для меня он является главным тренером сборной Украины. Но для формальности… Посмотрим, step by step", – сказал Павелко.

По его словам, "есть юридические вопросы", в которых со временем будет "поставлена точка".

"Вопрос и.о. или не и.о. – это лишь вопрос времени", – резюмировал глава УАФ.

Петраков, комментируя приставку и.о. в своей должности, говорил, что его в первую очередь интересует результат команды.

"Мы пришли сюда не за какими-то контрактами, за бумагами, за приставками… Нам просто интересно", – отмечал тренер.