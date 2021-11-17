Кабинет Министров Украины назначил Гусак новой главой Национальной службы здоровья

"До этого она работала заместителем председателя Черновицкой облгосадминистрации, курировала медицинское направление. Также Наталья Гусак была региональным координатором поддержки реформы здравоохранения в Черновицкой и Ивано-Франковской областях программы U-LEAD с Европой", – говорится в сообщении.
На заседании правительства кадровые вопросы с фамилиями не озвучивались и не обсуждались, председательствовавший премьер-министр Денис Шмыгаль дал время на ознакомление с проектом постановления, а затем документ поддержали, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
10 ноября Кабмин определил Гусак победителем конкурса на должность главы НСЗУ.
В службе здоровья LIGA.net объясняли, что Гусак должна пройти спецпроверку, после этого состоится ее официальное назначение.
Национальная служба здоровья Украины была создана в марте 2018 года в рамках медицинской реформы. В соответствии с законом, НСЗУ "реализует государственную политику в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения".
После создания НСЗУ возглавил бывший топ-менеджер частных клиник Олег Петренко, который победил на конкурсе. В декабре 2019 года он подал в отставку. Причиной назвал "разные фундаментальные ценности" с командой, которая работает над трансформацией системы здравоохранения Украины. После этого ведомство возглавляли только врио главы.
После отставки Петренко Министерство здравоохранения пыталось несколько раз провести конкурс на нового главу ведомства, но и министр здравоохранения Виктор Ляшко, и его предшественник на этой должности Максим Степанов отклоняли все кандидатуры.
Ляшко говорил, что НСЗУ может возглавить "только профессионал, который будет работать на результат и болеет за медицину так же, как и медицинские работники, которые во время пандемии показали, насколько сплоченные и преданные своему делу".
Последний конкурс на занятие должности председателя НСЗУ Кабмин объявил в сентябре.
Фаворитом Ляшко называли Гусак еще на стадии, когда претендентов на победу в конкурсе оставалось шесть.
Глава Минздрава объявил ее победителем 5 ноября.