Кабинет Министров Украины назначил Гусак новой главой Национальной службы здоровья

"До этого она работала заместителем председателя Черновицкой облгосадминистрации, курировала медицинское направление. Также Наталья Гусак была региональным координатором поддержки реформы здравоохранения в Черновицкой и Ивано-Франковской областях программы U-LEAD с Европой", – говорится в сообщении.

На заседании правительства кадровые вопросы с фамилиями не озвучивались и не обсуждались, председательствовавший премьер-министр Денис Шмыгаль дал время на ознакомление с проектом постановления, а затем документ поддержали, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

10 ноября Кабмин определил Гусак победителем конкурса на должность главы НСЗУ.

В службе здоровья LIGA.net объясняли, что Гусак должна пройти спецпроверку, после этого состоится ее официальное назначение.