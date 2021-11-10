Кабмин Украины провел ряд назначений

Главой Национальной службы здоровья Украины стала Наталья Гусак.
Фарида Сафарова назначили заместителем министра энергетики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Артем Репенко стал главой Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства Украины.
Олег Тарасюк возглавил правление ПАО "Национальная акционерная компания "Укрсвітлолізинг".
Кабмин согласовал назначение Максима Игнатенко на должность директора госпредприятия "Ренийский морской торговый порт", а Владимира Лысака назначил исполняющим обязанности генерального директора ГП "Угольная компания "Краснолиманская".
Кабмин сегодня уволил главу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Николая Чечеткина, его обязанности будет исполнять глава Госслужбы в Ровенской области Сергей Крук.