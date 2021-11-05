Кабмин Украины выбрал временного главу Гостаможни

"Возложить временно, с 5 ноября 2021 года до назначения в установленном порядке председателя Государственной таможенной службы Украины, исполнение обязанностей председателя Государственной таможенной службы Украины на директора департамента борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил указанной службы Демченко Вячеслава Вадимовича", – говорится в документе.

Для назначения полноценным главой таможни Демченко должен победить в соответствующем конкурсе.