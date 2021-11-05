Кабмин Украины выбрал временного главу Гостаможни

"Возложить временно, с 5 ноября 2021 года до назначения в установленном порядке председателя Государственной таможенной службы Украины, исполнение обязанностей председателя Государственной таможенной службы Украины на директора департамента борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил указанной службы Демченко Вячеслава Вадимовича", – говорится в документе.
Для назначения полноценным главой таможни Демченко должен победить в соответствующем конкурсе.
Демченко возглавил Гостаможню вместо Павла Рябикина, которого 4 ноября Верховная Рада назначила министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.
3 ноября Демченко уволили с должности начальника разведки Государственной пограничной службы Украины. Уже тогда СМИ писали о его возможном назначении главой Гостаможни. В частности, отмечалось, что Демченко привлек внимание президента Владимира Зеленского "готовностью умереть за президента на каждом совещании".